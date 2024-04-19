Real Madrid'e veda! Arda Güler transferi için düğmeye basıldı! Artık resmen...

"İlle de sen" diyen o takıma Arda Güler'den jet cevap! Real Madrid'in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

"İlle de sen" diyen o takıma Arda Güler'den jet cevap! Real Madrid'in sezon sonu göndermesi beklenen Güler...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler önce sakatlıklarla boğuştu ardında da beklediği süreyi bir türlü alamadı. Geçtiğimiz günlerde sezon sonunda kiralık olarak Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Arda Güler hakkında İspanyol basınında bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları.

Real Madrid'de bir türlü istediği süreyi bulamayan Arda Güler hakkında geçtiğimiz günlerde, sezon sonunda kiralık olarak Real Madrid'e veda edebileceği yönünde bir iddia ortaya atılmış, her ne kadar bu haber yalanlansa da dedikodu kazanı kaynamaya başlamıştı. Bu doğrultuda Mundo Deportivo'da flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Daha önce adı Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Sevilla gibi takımlarla anılan Arda Güler için Real Betis'in, Madrid'le ilk teması kurduğu iddiası kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

Mundo Deportivo'nun ABC'den aktardığı habere göre Real Betis, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Madrid'in ilk 11'de garanti olarak oynayabileceği bir takıma kiralık olarak göndermek istediği Güler için Betis, ilk teması kurdu. Güler'in menajeriyle resmi temaslara başlayan Betis bir dizi hamle yapmayı planlıyor.