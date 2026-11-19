Arda Güler'in Real Madrid'deki sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatılmasının ardından takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni'nin yaptıkları yorumlar gündem oldu. İki yıldız oyuncunun Arda Güler için yazdıkları dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştı.

İspanyol kulübünün açıklamasında, "Real Madrid ve Arda Güler, sözleşme uzatma konusunda anlaştı ve oyuncumuz 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde." denildi.

Real Madridin Arda Güler adımı ses getirdi: Dünya Mbappe ve Tchouameninin yorumlarını konuşuyor

MBAPPE'DEN ÇARPICI YORUM: RAHAT UYUYABİLİRİM

Real Madrid ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatan milli futbolcu Arda Güler'e takım arkadaşı Fransız yıldız golcü Kylian Mbappe'den de destek geldi.

Real Madridin Arda Güler adımı ses getirdi: Dünya Mbappe ve Tchouameninin yorumlarını konuşuyor

21 yaşındaki milli futbolcunun sözleşme yenilemesi hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına yorum yapan Mbappe, "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." ifadesini kullandı.

Real Madridin Arda Güler adımı ses getirdi: Dünya Mbappe ve Tchouameninin yorumlarını konuşuyor

IPHONE 18 İSTEDİ

Milli yıldızın sözleşmesinin uzatmasına bir yorum da diğer takım arkadaşı Aurelien Tchouameni'den geldi.

Real Madridin Arda Güler adımı ses getirdi: Dünya Mbappe ve Tchouameninin yorumlarını konuşuyor

Fransız futbolcu Arda'nın sözleşme uzatma kararının ardından telefon talebinde bulundu.

Tchouameni, Arda Güler’in paylaşımına yorum yaparak kendisinden iPhone 18 istedi.

Real Madridin Arda Güler adımı ses getirdi: Dünya Mbappe ve Tchouameninin yorumlarını konuşuyor

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD PERFORMANSI

Arda Güler, 18 yaşındayken Temmuz 2023'te Real Madrid'e katılırken 4 sezonda 126 maça çıktı ve İspanyol kulübüyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı.

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