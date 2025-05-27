Rel Madrid'de Raul kararı! Kulüp efsanesi ile yollar ayrıldı

İspanyol devi Real Madrid, altyapıda teknik direktör olarak görev yapan kulüp efsanesi Raul Gonzalez'in, görevinden ayrıldığını açıkladı. İspanyol eski futbolcu, eflatun-beyazlılar ile 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Real Madrid, 1994-2010 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Gonzalez'in, altyapıdaki teknik direktörlüğünü sona erdirme kararı aldığını duyurdu.

"REAL MADRID HER ZAMAN REAUL'UN EVİ OLACAK"

Eflatun-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz tarihinin ve dünya futbolunun efsanelerinden biriyle altyapımızda antrenör ve eğitici olarak çalışmak büyük bir gurur olmuştur. Raul her zaman tüm Madridistaların kalbinde olacak. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır" denildi.

UEFA GENÇLİK LİGİ'Nİ KAZANDI

2018-2019 sezonunda Cadete B ve Juvenil B'de görev alan Raul, daha sonra Real Madrid Juvenil A takımının başına geçmiş, 2020 yılında UEFA Gençlik Ligi'nde şampiyon olmuştu.