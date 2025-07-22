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Rey Manaj, Al Sharjah yolcusu! Sivasspor'la vedaya hazırlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rey Manaj, Al Sharjah yolcusu! Sivasspor&#039;la vedaya hazırlanıyor
Rey Manaj, Sivasspor, Süper Lig, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj, 2 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah’a transfer olmak üzere.

Sivasspor'da son iki sezondur sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arnavut golcü Rey Manaj, kariyerine Orta Doğu'da devam etmeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Sharjah, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kırmızı-beyazlı kulüple masada.

Rey Manaj, Al Sharjah yolcusu! Sivasspor'la vedaya hazırlanıyor - 1. Resim

Tarafların 2 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaştığı öğrenilirken, Rey Manaj'ın da Al Sharjah ile kişisel şartlarda el sıkıştığı kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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