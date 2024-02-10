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    • Rıdvan Dilmen: Ali Koç iade-i itibar yapsın Aziz Yıldırım 1 yıl daha başkan olsun

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Rıdvan Dilmen: Ali Koç iade-i itibar yapsın Aziz Yıldırım 1 yıl daha başkan olsun
    Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    343 Digital kanalında Serhat Ulueren'in sorularını cevaplayan Rıdvan Dilmen, Ali Koç'un başkanlığı bırakmayacağını söyleyerek 'Aziz Yıldırım'a iadei- itibar yapılmalı, Yıldırım geri dönüp 1 yıl daha başkan olmalı' ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 343 Digital kanalında Serhat Ulueren'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...

    İSMAİL KARTAL KENDİNİ İSPATLAMA PEŞİNDE

    Şu andaki Fenerbahçe benim gördüğüm en iyi Fenerbahçe. Kadro olarak harika durumdalar ama İsmail Kartal'ın şöyle bir durumu var; bir şeyin üstüne takılmış durumda, 'takımı ben çalıştırdım, bu transferi ben yaptım, Bonucci'yi ben seçtim, bunu yaptım, onu yapmasaydım bu olmazdı' devamlı savunma mekanizması var. 60 puan topladın hocam bunlara gerek var mı? Avrupa'da en fazla gol atan takımlardan birinin hocasısın hiç bunlara hiç ihtiyacın yok.

    GALATASARAY'DAKİ HAVA 'BİZ FENERBAHÇE'Yİ YENERİZ' HAVASI

    Süper Lig'in en güçlü oynayan takımı Fenerbahçe ama Galatasaray'da Okan Buruk ve taraftar bu takımı tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de başkan, yönetim, teknik heyet ve taraftar tam olarak organize olmuş durumda fakat şu takım şampiyon olur diyemiyorum. Galatasaray'da şöyle bir rahatlık var; biz puan puana gidelim Rams Park'ta Fenerbahçe'yi yeneriz. Puan puana gelsek de, 1 puan geride de olsak 3 puan arkada da olsak 1-0 yener şampiyon oluruz tavrı var. 

    FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENİLİYOR

    Ben hayatımda bu kadar kötü bir sezon görmedim. Fenerbahçe ve Galatasaray tepede geridekiler ortada yok. Ali Koç 'ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' açıklaması yaptı, bana göre 2011'den beri Fenerbahçe'nin önü kesiliyor. VAR yeni çıktığı zamanlarda yarım santimlik ofsayt çizgisiyle oynayıp Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadılar bunu TFF'ye bildirdim ama oralı bile olmadılar.

    Rıdvan Dilmen: Ali Koç iade-i itibar yapsın Aziz Yıldırım 1 yıl daha başkan olsun

    Sacha Boey Galatasaray için kayıptır ama Galatasaray için 30 milyon euro iyi para. Boey gittikten sonra Okan Buruk'u hiç ağlayarak gördünüz mü? Sağ bek lazım, sol bek olmazsa olmaz dediğine şahit oldunuz mu? Okan Buruk bir gün milli takımın başına geçecektir. 

    AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNMELİ

    Ben Ali Koç'un yola devam edeceğini düşünüyorum, Aziz Yıldırım'a iade-i itibar yapılarak Yıldırım'ın 1 dönem başkan olması gerek. Aziz Yıldırım ile Ali Koç yönetimdeyken çok uyumlu çalışıyorlardı. 

    MESUT'U BİTİREN EMRE BELÖZOĞLU

    Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu Mesut Özil için Londra'ya gidiyorlar, Mesut 1 yıl daha Arsenal'de kalıp oradan Amerika'ya gideceğim diyor, yani Fenerbahçe'yi düşünmüyordu fakat daha sonra Emre Belözoğlu ile yeniden konuşunca...

    Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör ama hiç kuşkunuz olmasın Sergen Beşiktaş'a bir gün yine geri dönecek yine Beşiktaş'ı çalıştıracak. Sergen Yalçın lider ruhlu bir hoca, doğru güçlü kadroları seçmesi lazım. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıdvan DilmenAziz YıldırımAli Koç
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen: Ali Koç iade-i itibar yapsın Aziz Yıldırım 1 yıl daha başkan olsun
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