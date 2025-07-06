Rodrigo Becao'ya 5 takım talip oldu! Fenerbahçe'de ayrılık yakın

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Rodrigo Becao için İtalya, Fransa ve Brezilya'dan 5 kulüp devreye girdi.

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli forma ile 361 gün sahalardan uzak kalırken toplam 62 maçta görev yapamadı.

İspanyol basınına göre 29 yaşındaki savunma oyuncusu için transfer çalışmaları başladı. Marca'nın haberine göre Becao ile eski kulübü Udinese'nin yanı sıra Atalanta, Nantes, Bahia ve Internacional ilgileniyor.

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Becao, bugüne kadar sarı-lacivertli forma ile 37 resmi maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.