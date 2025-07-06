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Rodrigo Becao'ya 5 takım talip oldu! Fenerbahçe'de ayrılık yakın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rodrigo Becao&#039;ya 5 takım talip oldu! Fenerbahçe&#039;de ayrılık yakın
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Rodrigo Becao için İtalya, Fransa ve Brezilya'dan 5 kulüp devreye girdi.

Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda Udinese'den 8,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli forma ile 361 gün sahalardan uzak kalırken toplam 62 maçta görev yapamadı.

Rodrigo Becao'ya 5 takım talip oldu! Fenerbahçe'de ayrılık yakın - 1. Resim

İspanyol basınına göre 29 yaşındaki savunma oyuncusu için transfer çalışmaları başladı. Marca'nın haberine göre Becao ile eski kulübü Udinese'nin yanı sıra Atalanta, Nantes, Bahia ve Internacional ilgileniyor.

Rodrigo Becao'ya 5 takım talip oldu! Fenerbahçe'de ayrılık yakın - 2. Resim

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Becao, bugüne kadar sarı-lacivertli forma ile 37 resmi maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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