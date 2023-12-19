RTÜK'ten spor programlarına ayar, yayın lisansı iptali edilebilir

19 Aralık 2023 20:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 21:05

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e yönelik fiziki saldırının yankıları sürerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) spor programlarına yönelik açıklama yaptı. Üst kurulun yaptığı toplantıda şiddeti özendiren, eleştiri sınırlarını zorlayan ve haddi aşan programa “dur” demek için oy birliğiyle “ilke kararı” alındı.

KIŞKIRTICI PROGRAMLARA GEÇİT YOK

RTÜK şu açıklamayı yaptı: Kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelerin kullanıldığı programlara geçit verilmeyecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in gündeme getirdiği ve bütün üyeler tarafından kabul gören ilke kararları, fair play kültürüyle örtüşüyor.

SPOR RUHUNA AYKIRI İFADELER KULLANILMAYACAK

Üst Kurul, spordaki şiddet olaylarında kulüp yönetimlerinin kışkırtıcı açıklamalarının, yazılı spor basınında kullanılan provokatif dilin, programlara katılan konukların tarafl ve hırçın yorumlarının etki olduğu konusunda hemfikir. RTÜK, kitle iletişim araçlarının toplumu etkileme gücü göz önünde bulundurulduğunda, spor programlarında taraftarlar arasındaki gerginliği artıracak, şiddete yöneltici, sporun ruhuna aykırı ifadelerden kaçınılması gerektiğini 'ilke kararı' ile sabitledi.

"REYTİNG İÇİN YAPILIYOR"

RTÜK uzmanlarının yapmış olduğu incelemelerde, bazı spor programlarında federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, futbolcular ile hakemlere reyting kaygısıyla kişilerin özel hayatlarıyla ilgili çeşitli ithamlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu tarz ifadeler, destekledikleri takımlar beklenen sonucu alamadığında, takımları benlikleriyle bütünleştiren taraftarların hakemleri hedef alarak onlara yönelik kolektif şiddet uygulamalarına, saha içi ve saha dışı şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasına ve Türk sporun olumsuz kavramlarla anılmasına sebep olmaktadır.

"ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ"

Sporda şiddet kabul edilemez. Şiddeti ortaya koyan kim olursa olsun karşısında olmalıyız. Şiddet uygulayan veya körükleyen taraftar da, kulüp yöneticileri de, basın da olsa millet olarak topyekûn tepkiye maruz bırakılmalıdır.

"KALİTESİZ PROGRAMLARA SINIR KONULACAK"

Özellikle bazı basın ve yayın organlarında yer bulan ne insanlık değerleriyle ne de yayıncılık ilkeleriyle bağdaşan sınırları aşan kalitesiz programlara yasalar çerçevesinde sınır koymak kaçınılmaz. Haddini aşan yayınlar en fazla güzide spor camiasına zarar vermektedir. Futbol izleyicisi bu tarz programları hak etmemekte.

LİSANS İPTALİ UYGULANACAK

Sezon başından itibaren gerek TFF tarafından gerekse Üst Kurulumuz spor yayınları konusunda samimi ve yapıcı uyarılarda bulunmuştur. Ama bu ikazların dikkate alınmadığının görülmesi üzerine 6112 sayılı Kanunda yer alan lisans iptali dâhil her türlü müeyyidenin uygulanabileceği spor yayınlarına yönelik bağlayıcı nitelikte ilke kararı alınması gerekliliği zorunlu olmuştur.