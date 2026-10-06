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Spor

Salih Özcan: "Basit hatalar yapmamalıyız"

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Salih Özcan:
Başlık ResmiSalih Özcan: "Basit hatalar yapmamalıyız"

A Milli Takım futbolcusu Salih Özcan, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından çok üzgün olduklarını söyledi.

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Özcan, müsabakanın oynandığı Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta bugünkü maçla Türkiye'nin 4 müsabakada 4 yenilgi aldığı hatırlatılan Özcan, şöyle konuştu:

"Açıkçası çok üzgünüz, yani ilk başta umudumuz vardı. Fransa maçına aslında iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede, yarın bir hata yapsan bile bu seviyede takımlar gerçekten hemen o hatayı alıp gol atıyorlar. Bunu öğrendik ve bunu kabul etmememiz lazım ve inşallah gelecek maçlarda artık başka bir yüzümüzü gösteririz."

"BASİT HATALAR YAPMAMAK LAZIM, KONSANTRE OLMAK LAZIM"

Türkiye’nin hem hücumda hem savunmada güçlük çekmesinin nedenleri sorulan Özcan, "Dediğim gibi; bu seviyede basit bir hata yapsan bile takımlar o kadar kaliteli ki, o hatadan hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak lazım, konsantre olmak lazım. Açıkçası ilk maçta Fransa'ya karşı çok iyi oynadık bence. Fransa'ya bakarsanız zorlandılar bize karşı. Öyle oynamamız lazım ama dediğim gibi çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Özcan, soyunma odasındaki havanın nasıl olduğuna ilişkin soruya ise "Hava nasıl olsun dediğim gibi üzgünüz. Ama şimdi dik durmamız lazım takımla umudumuzu kesmemek lazım. Biliyoruz rakiplerin çok iyi olduğunu ama devam etmemiz lazım ve inşallah iyi günler daha gelir." cevabını verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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