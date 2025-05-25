Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek&#039;ten Victor Osimhen açıklaması!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamaları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, "Taraftar çıldırdı Victor Osimhen'i istiyor" tezahüratları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 

Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! - 1. Resim

"KENDİSİ İLE KONUŞUYORUZ"

Başkan Özbek, "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’ın bu sezon şampiyonluğunda büyük katkı verdi, büyük payı var. Kendisi ile konuşuyoruz. Onun vereceği bir karar" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması! - 2. Resim

Özbek, "Galatasaray, Osimhen’i önümüzdeki sezonlarda da oynatmak isteyecektir ama bu tek taraflı bir karar değil. Onun da bazı kararları alması gerekiyor" açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstihdam hamlesi: Türkşeker personel alımına başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan Mourinho zirvesi! İşte perde arkası… - SporAli Koç ve Aziz Yıldırım'dan Mourinho zirvesi!CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Çaykur Rizespor - SporBeşiktaş, evinde Rizespor ile karşılaşıyor!18'lik yıldız adayına Galatasaray ve Fenerbahçe kancası - Spor18'lik yıldız adayına Galatasaray ve Fenerbahçe kancasıArda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını bu sözlerle duyurdu - SporArda Turan'dan duygusal mesaj! Vedasını böyle duyurdu"İstemiyor söylememi ama..." diyerek açıkladı! Fenerbahçe'yi bu iki isim kurtarır - Sporİşte Fenerbahçe'yi kurtaracak iki isimArda Turan imzayı atıyor! Anlaşma tamam, işte sözleşme detayları - SporArda Turan imzayı atıyor! İşte alacağı yıllık ücret...
Sonraki Haber Yükleniyor...