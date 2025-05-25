Şampiyonluk kutlamalarında Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamaları sırasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, "Taraftar çıldırdı Victor Osimhen'i istiyor" tezahüratları sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

"KENDİSİ İLE KONUŞUYORUZ"

Başkan Özbek, "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Galatasaray’ın bu sezon şampiyonluğunda büyük katkı verdi, büyük payı var. Kendisi ile konuşuyoruz. Onun vereceği bir karar" ifadelerini kullandı.

Özbek, "Galatasaray, Osimhen’i önümüzdeki sezonlarda da oynatmak isteyecektir ama bu tek taraflı bir karar değil. Onun da bazı kararları alması gerekiyor" açıklamalarını yaptı.