Şanlıurfaspor, Bayern Münih'ten transfer yaptı 

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Bayern Münih'te sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor, dikkat çeken bir transfere imza attı. Yeşil-sarılı ekip Bayern Münih alt yapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Şen'i kadrosuna kattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Almanya'nın Bayern Münih takımında 18 yaşındaki Şanlıurfalı orta saha Salih Şen ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkanımız Mehmet Giray Küçük, Başkan vekillerimiz Muharrem Aydın ve İbrahim Yavuzel, Futbol şubeden sorumlu başkan yardımcımız Muhittin Kelekçi katıldı." denildi.