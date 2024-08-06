Bayern Münih'ten Fenerbahçe'ye Leon Goretzka mesajı! "İkna edin biz hazırız"

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 6 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Leon Goretzka. Yıldız oyuncunun kulübü Bayern Münih, sarı-lacivertli takıma mesaj gönderdi ve transfer görüşmelerine hazır olduklarını iletti.