Bayern Münih'ten Fenerbahçe'ye Leon Goretzka mesajı! "İkna edin biz hazırız"
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Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Leon Goretzka. Yıldız oyuncunun kulübü Bayern Münih, sarı-lacivertli takıma mesaj gönderdi ve transfer görüşmelerine hazır olduklarını iletti.
Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Fred'in sakatlığı sonrası çalışmalara hız veren Kanarya'nın ilgilendiği isimlerden biri de Leon Goretzka.
BAYERN MÜNİH GÖRÜŞMEYE HAZIR
Bayern Münih, gözden çıkardığı deneyimli orta saha için transferde kolaylık yapmaya hazır. Fanatik'in haberine göre Alman devi, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi ve görüşmeye sıcak baktıklarını ifade etti.
Fenerbahçe'ye, "Görüşmeye hazırız. Oyuncuyu ikna edin" mesajı veren Bayern, gelen teklifi kabul edecek.
Fenerbahçe Sportif Direktör Mario Branco'nun kısa süre içinde Almanya'ya giderek görüşmeye başlayacağı iddia edildi.
Transferde Alman futbolcunun tavrı belirleyici olacak. Goretzka geçen sezon Bayern Münih formasını 42 maçta forma giydi.
29 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.