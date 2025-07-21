Satış listesinde ama... Liva'ya teklif yok

Yedek duruma düşen Dominik Livakovic, satış listesine konulmasına rağmen henüz resmi teklif almadı.

Fenerbahçe’de yedek kaleci durumuna düşen ve satış listesine kodulan Dominik Livakovic’e resmî teklif yok.

2023 yazında Dinamo Zagreb’den 6.65 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 2028’e kadar mukavelesi bulunan Hırvat eldiven İrfan Can Eğribayat’ın gerisine düşmüş durumda..