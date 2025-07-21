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Satış listesinde ama... Liva'ya teklif yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Satış listesinde ama... Liva&#039;ya teklif yok
Futbol, Transfer Haberleri, Fenerbahçe, Dominik Livakovic, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yedek duruma düşen Dominik Livakovic, satış listesine konulmasına rağmen henüz resmi teklif almadı.

Fenerbahçe’de yedek kaleci durumuna düşen ve satış listesine kodulan Dominik Livakovic’e resmî teklif yok. 

Satış listesinde ama... Liva'ya teklif yok - 1. Resim

2023 yazında Dinamo Zagreb’den 6.65 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 2028’e kadar mukavelesi bulunan Hırvat eldiven İrfan Can Eğribayat’ın gerisine düşmüş durumda..

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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