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Satış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Satış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede
Fenerbahçe, Dominik Livakovic, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Berke Özer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Dominik Livakovic’in kapısını çalan yok. Mayıs ayında veda kararı alan Hırvat eldiven için şu ana kadar bir teklif gelmedi.

Sarı lacivertlilerin 7 milyon avro bonservis istediği Livakovic’in menajeri de oyuncusuna henüz bir kulüp bulamadı. Fenerbahçe’nin kaleci motivasyonu ise Uğurcan Çakır’ın üzerinde.

Satış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede - 1. Resim

Trabzonspor kaptanı, sosyal medya baskısına rağmen Fenerbahçe’de forma giymek istediğini söylerken, sarı lacivertliler bu transfer için Berke Özer’in bonservisindeki yüzde 40’lık paydan bile vazgeçmiş durumda.

Satış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede - 2. Resim

Camia, Volkan Demirel’in “Gerçekleşirse yılın transferi olur” dediği Uğurcan için artık geri sayıma geçmiş durumda. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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