Satış listesindeki Dominik Livakovic gitmiyor! Uğurcan beklemede

Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Dominik Livakovic’in kapısını çalan yok. Mayıs ayında veda kararı alan Hırvat eldiven için şu ana kadar bir teklif gelmedi.

Sarı lacivertlilerin 7 milyon avro bonservis istediği Livakovic’in menajeri de oyuncusuna henüz bir kulüp bulamadı. Fenerbahçe’nin kaleci motivasyonu ise Uğurcan Çakır’ın üzerinde.

Trabzonspor kaptanı, sosyal medya baskısına rağmen Fenerbahçe’de forma giymek istediğini söylerken, sarı lacivertliler bu transfer için Berke Özer’in bonservisindeki yüzde 40’lık paydan bile vazgeçmiş durumda.

Camia, Volkan Demirel’in “Gerçekleşirse yılın transferi olur” dediği Uğurcan için artık geri sayıma geçmiş durumda.