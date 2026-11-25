Okan Buruk önemli eksiklerine rağmen mükemmel oyun taktiğiyle altın gibi bir galibiyet aldı.

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Savunarak kazandı Galatasaray!

Okan Buruk yönetiminde 4,5 yıldır sarı kırmızılı takımın alameti farikası saldırarak kazanmaktı!

Hücumu yapan ancak savunamayan bir Galatasaray vardı!

Dün gece Aston Villa karşısında işte bu döngüyü kırdı Galatasaray….

Leao ve Osimhen gibi iki gol silahının olmadığı Sane’nin ise yokları oynadığı ortamda Galatasaray elindeki kadro ile en doğru oyunu oynadı ve kazandı!

Lemina kusursuz oynadı

Düşünün ki; sol açık Eren Elmalı, santrafor ise Barış Alper çıktı!

Hızlı oynayan 4 maç sonunda 12 gol atan Aston Villa’yı savunarak durdurdu Okan Buruk!

Lemina yine Şampiyonlar Ligi modunda kusursuz oynadı, Davinson ise aynı lakabına yakışır ‘Patron’ gibi liderlik yaptı!

Aston Villa’nın hızlı hücum oyuncularının hiçbiri Galatasaray’a karşı ön plana çıkamadı! Bu da Okan Buruk’un ekibinin savunmayı kusursuz yaptığının belgesi niteliğinde idi…

İlk yarıda Barış Alper 0 şut, 0 kilit pas, 10 ikili mücadelenin 2’sini kazanarak ‘ben buranın adamı değilim’ mesajı verdi!

Doğru bir hamle

Ve Okan hoca 60. dakikada doğru hamleyi yapıp Deniz Gül’ü oyuna attı!

Ben bu paragraf öncesini yazarken inanın dakikalar 65’i gösteriyordu!

Okan Buruk doğru hamleyi yaptı ve futbol doğruların karşılığını verdi.

Deniz Gül, tekmeye rağmen kafayı da golü de attı ve altın değerinde bir 3 puanı getirdi!

Galatasaray, Aslan gibi Avrupa yürüyüşünü sürdürdü!

Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet serisini 3 maça ve puanını da 9’a çıkarıp ilk 24’e göz kırptı!

Maçın adamı: Okan Buruk

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