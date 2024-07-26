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Şehirde gol yağmuru! Başakşehir, evinde San Marino temsilcisinin gözünün yaşına bakmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehirde gol yağmuru! Başakşehir, evinde San Marino temsilcisinin gözünün yaşına bakmadı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Figueiredo (2), Berkay, Davidson, Kemen ve Piatek’le coşan turuncu lacivertliler, turu ilk maçta bitirdi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino temsilcisi La Fiorita karşısında şov yaptı. Turuncu lacivertliler gol perdesini 5. dakikada açtı. Berkay’ın golünden 8 dakika sonra Davidson durumu 2-0’a getirdi. Akın akın rakip kaleye saldıran temsilcimiz 29’da Figueiredo ile farkı 3’e çıkardı. Dakikalar 43’ü gösterirken Pelkas’ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen’e çarpıp ağlara gitti. Başakşehir soyunma odasına 4-0 üstünlükle girdi.

ANTRENMAN HAVASI

Cağdaş Atan’ın öğrencileri ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti. Figueiredo 49’da skoru 5-0’a getirdi. Başakşehir, 58’de Greco’nun attığı gole engel olamadı. Bu golden sonra üç oyuncu değişikliği birden yapan Cağdaş Atan’ın sahaya sürdüğü isimlerden Piatek 71’de fileleri havalandırmayı başardı. Kalan sürede antrenman yapar gibi oynayan temsilcimiz, Avrupa Kupaları’nda Türk takımlarının aldığı en farklı galibiyetlerden birine imza attı.

Şehirde gol yağmuru! Başakşehir, evinde San Marino temsilcisinin gözünün yaşına bakmadı - 1. Resim

ERDOĞAN DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-La Fiorita maçını stattan izledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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