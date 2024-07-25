RAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa'da 6 gollü zafer

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da takip etti.

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştı.

Başakşehir maçı 6-1 kazandı. Galibiyet golleri; Berkay, Davidson, Figueiredo (2), Kemen ve Piatek'ten geldi. 58. dakikada Greco konuk ekibin tek sayısını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.