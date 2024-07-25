Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > RAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa'da 6 gollü zafer

RAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa'da 6 gollü zafer

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa&#039;da 6 gollü zafer

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da takip etti.

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita ile karşılaştı. 

Başakşehir maçı 6-1 kazandı. Galibiyet golleri; Berkay, Davidson, Figueiredo (2), Kemen ve Piatek'ten geldi. 58. dakikada Greco konuk ekibin tek sayısını kaydetti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi.

RAMS Başakşehir işi rövanşa bırakmadı! Avrupa'da 6 gollü zafer - 1. Resim

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa'dan İsrail’e UNRWA tepkisi: "Bu saçmalığı durdurun"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiası - SporBeşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiasıGalatasaray, Elias Jelert için ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı - SporGalatasaray, Jelert transferinin detaylarını açıkladıTrabzonspor Avrupa deplasmanından avantajla döndü! Ruzomberok engelini 2 golle geçti - SporTrabzonspor tur kapısını araladıSüper Lig'in gol makinesi veda etmeye hazırlanıyor! Rey Manaj kamptan ayrıldı - SporSüper Lig'in gol makinesi veda etmeye hazırlanıyor! Rey Manaj kamptan ayrıldıBeşiktaş, Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattığını açıkladı - SporBeşiktaş, Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattığını açıkladıPanathinaikos'a transfer olan Tete'den Galatasaray'a veda - SporPanathinaikos'a transfer olan Tete'den Galatasaray'a veda
Sonraki Haber Yükleniyor...