Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 14:19 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Forvet transferi arayışında olan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transfer için devrede olduğu bildirildi.