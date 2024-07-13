Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Forvet transferi arayışında olan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transfer için devrede olduğu bildirildi.
Gaziantep FK, gol yollarındaki eksikliği gidermek amacıyla tecrübeli golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmayı planlıyor.
Şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgilenen kırmızı-siyahlı yöneticiler, transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcıyor.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın da bizzat devreye girdiği bu transferin, kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Serdar Dursun'un Gaziantep FK'ye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi