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Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı
Gaziantep Fk, Serdar Dursun, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Forvet transferi arayışında olan Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Selçuk İnan'ın da bu transfer için devrede olduğu bildirildi.

Gaziantep FK, gol yollarındaki eksikliği gidermek amacıyla tecrübeli golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı - 1. Resim

Şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgilenen kırmızı-siyahlı yöneticiler, transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın da bizzat devreye girdiği bu transferin, kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Selçuk İnan, Fenerbahçeli yıldızı istiyor! Gaziantep FK yıldız isme kancayı taktı - 2. Resim

Serdar Dursun'un Gaziantep FK'ye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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