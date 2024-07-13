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Süper Lig devleri sağ bek için yarışa girdi! Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev yarış

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig devleri sağ bek için yarışa girdi! Beşiktaş ile Trabzonspor&#039;dan dev yarış
Beşiktaş, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İki kulüp, kadrolarını güçlendirmek adına birçok oyuncuyu transfer ederken, bu kez aynı oyuncu için karşı karşıya geldiler.

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş ve Trabzonspor, Roma'nın yıldız sağ beki Rick Karsdorp için yoğun bir rekabet içine girdi. Her iki kulüp, birçok oyuncuyu kadrolarına katarken, Karsdorp transferi için de büyük bir yarışa girdi.

Roma'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un yeni durağının Türkiye olacağı iddiaları güçleniyor. Karsdorp'un, ikna edici bir teklif alması halinde Süper Lig'de forma giymeye hazır olduğu belirtiliyor.

Süper Lig devleri sağ bek için yarışa girdi! Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev yarış - 1. Resim

KARSDORP'UN SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor, iddialı kadrolar kurmak için yoğun mesai harcarken, Karsdorp'un hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor.

Süper Lig devleri sağ bek için yarışa girdi! Beşiktaş ile Trabzonspor'dan dev yarış - 2. Resim

RİCK KARSDORP KİMDİR?

Rick Karsdorp, futbol kariyerine Feyenoord'da başladı ve 2017 yılında Roma'ya transfer oldu.

Roma'da geçirdiği süre boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Karsdorp, sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Hollandalı oyuncu, hızı ve savunma becerileri ile tanınıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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