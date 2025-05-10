Selçuk İnan'dan flaş istifa sinyali! "Artık görevi tamamladığımı düşünüyorum"

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından "Buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum, yarın başkanımızla da görüşeceğim" diyerek istifa sinyali verdi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Gazianyep FK, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK 42 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 38'e çıkararak kümede kalma yolunca çok kritik bir galibiyet aldı.

"BU BİR RİSKTİ BİZİM İÇİN"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi ve istifa sinyali verdi.

İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SİNYALİ VERDİ

Başkanla bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen İnan, "Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.