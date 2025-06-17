Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Leeds United bütçeyi ayırdı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Premier Lig ekibi Leeds United'ın radarına girdi. İngiliz temsilcisi, transfer için 18 milyon sterlinlik bütçe hazırladı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy'a Premier Lig yolu açılabilir.

TRANSFER LİSTESİNE ALDI

TEAMtalk'ın haberine göre, Championship'te 100 puanla şampiyon olan Leeds United, Premier Lig'e güçlü bir kadroyla dönmek istiyor. Teknik direktör Daniel Farke yönetimindeki İngiliz kulübü, Fulham'dan Rodrigo Muniz ve Union SG'den Noah Sadiki ile birlikte Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u da transfer listesine aldı.

Haberde, Leeds'in Semih'i uzun süredir yakından takip ettiği ve transfer için yaklaşık 18 milyon sterlin (yaklaşık 21 milyon euro) ayırdığı belirtildi.