Şenol Güneş, sürpriz teklife cevap verdi: Gurur duyarım

7 Aralık 2023 13:27 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:18

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nun son maçında Belçika'ya 5-0 kaybeden Azerbaycan Milli Takımı, İtalyan teknik direktörü Giovanni De Biasi ile yollarını ayırma kararı almıştı.

AZERBAYCAN, ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNÜYOR

Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri yeni hocanın yerli ya da Türkiye'den biri isim olması için ortak görüş bildirdi. Konuşulan toplantıda Şenol Güneş ismi ağır bastı ve yakın zamanda resmi teklifin yapılacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'in, Azerbaycan medyasına verdiği röportaja Türkiye Gazetesi ulaştı.

Azerbaycanın Sportinfo sitesinin haberine göre, Şenol Güneş Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov ile yaptığı görüşmede bu konudaki görüşlerini dile getirdi: "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyuyorum. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ ESKİ ÖĞRENCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Şenol Güneş, şu an Viyana'da tatil yapıyor. Şenol Güneş, Viyana'da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak ile bir araya geldi. İkili bu görüşmenin ardından fotoğraf paylaştı.