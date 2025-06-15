Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi için yetki istedi: Yıllık 50 milyon faiz ödüyoruz

Günlük 125 bin avro faiz ödediklerini ifade eden Adalı “Geçen her saniye Beşiktaş’a zarar veriyor. Dikilitaş’tan 200 milyon avro gelir gelecek. "Bunu yapmaya mecburuz" dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumunu masaya yatırdı. Beşiktaş’ın sportif başarı bakımından eski günlerine dönebilmesi için mali bağımsızlığa kavuşmasının ve ekonomik istikrarı yakalamasının şart olduğunu ifade eden Adalı “Beşiktaş günlük 125 bin avro, aylık 4 milyon avro, yıllık 50 milyon avro faiz ödüyor. Bugün eve gittiğimizde Beşiktaş’ın borcu 5 milyon TL daha artacak. Sistem bu kadar hızlı ve zalimce işliyor. Geçen her saniye Beşiktaş’a zarar veriyor. Faizden kurtulmamız ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız lazım” dedi.

YENİ KAYNAK BULMALIYIZ

Göreve geldiklerinden bu yana 70-75 milyon avro kaynak sağladıklarını belirten başkan Adalı “Yılbaşına kadar 40 milyon avro daha ödeme var. Yeterli değil, yeni kaynaklar bulmalıyız. Dikilitaş projesi için yönetim olarak sizden yetki isteyeceğiz. 40 yıldır Dikilitaş’ta duran arazinin bir faydası olmadı. Kullanılmayan bu arazi, Beşiktaş tarihinin en büyük anlaşması olacak. Dikilitaş projesinden kulübümüze 200 milyon avro gelir bekliyoruz. Projenin satılması hâlinde bu gelir elde edilecek. Bu parayla faizli borçlardan kurtulacağız. Finansmanı ve satışı Emlak Konut yapacak” ifadelerini kullandı.

VER YETKİYİ, GÖR ETKİYİ!

Başkan Serdal Adalı, 22 Haziran’daki genel kurulda gayrimenkul projeleri için yetki isteyeceklerini belirterek, “Camiamız projelere destek verirse elimiz rahatlayacak, transfer politikamızı buna göre belirleyeceğiz. Aksi durumda da Beşiktaş’ın menfaati için sabırlı bir strateji izleyeceğiz” dedi.

ONLAR YAPTI, BİZ İZLEDİK

Serdal Adalı “Ekonomik makastan söz ediliyor. Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil! Rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok önce başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık” dedi.

SIKINTI BÜYÜYOR

Beşiktaş Kulübü’nün borcu 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olarak açıklandı. Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.

PARA GELSİN, EN İYİLERİNİ ALIRIZ

Başkan Adalı rakiplerin yaptığı pahalı transferlerle alakalı olarak “Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.