Serdal Adalı, transferde gözünü kararttı! Sağa İrfan, sola Kerem

Benfica’dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu ile Jose Mourinho ile problem yaşayan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş’a gelmek istiyor. Başkan Adalı’ya yine Portekiz yolları gözüktü.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Süper Lig tarihinin en pahalı transferini Orkun Kökçü’yü kadrosuna katarak yapan Beşiktaş yine büyük bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların hedefinde Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe’nin millî yıldızı İrfan Can Kahveci var. Teknik direktörleriyle problem yaşayan iki oyuncu da Beşiktaş’a gelmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu direkt olarak siyah beyazlı yöneticilerle iletişime geçerek Beşiktaş’a transfer olmak için hazır olduğunu söyledi. İrfan Can Kahveci de yedek kulübesinden bıktığı ve 2026 Dünya Kupası’na formda gitmek istediği için Beşiktaş’ı çok istiyor.

KEREM KİRALIK

Kısa süre önce Orkun Kökçü transferi için Lizbon’a giden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya yine Portekiz yolları gözüktü. Siyah beyazlıların hedefindeki iki oyuncu da şu anda takımlarıyla birlikte Portekiz’de çalışmalarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu’nun satın alma opsiyonlu kiralanması, İrfan Can Kahveci’nin ise bonservisinin alınması planlanıyor. Sarı lacivertlilerle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can’ın piyasa değeri 7 milyon avro. Başkan Adalı’nın bu transferi 5 milyon civarında bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

KULÜBEDEN BIKTI

İrfan Can Kahveci geçen sezon 42 defa sahaya çıktı ancak sadece 16 maça ilk 11’de başladı. Takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Benfica’da 49 maça çıktı, 36’sına ilk 11’de başladı. Toplamda 23 gol, 15 asistle en skorer sezonunu yaşadı.