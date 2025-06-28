Serdal Adalı'dan flaş açıklama! Beşiktaş'ta Osayi Samuel gelişmesi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi Samuel transferini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.
Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcuyla prensip anlaşmasına varmış, oyuncunun İstanbul’a geliş tarihi dahi planlanmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Osayi-Samuel, 2 asistlik performans sergiledi.