Sergen Yalçın'dan Barcelona dokunuşu! Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı gol gündem oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Antalyaspor, ilk yarıda attığı golle geceye damga vurdu. Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Akdeniz ekibinin paslarla kaleye gitmesi sporseverlerin övgüsünü aldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı yenerek zorlu virajdan 3 puanla döndü.

Yaklaşık 2.5 sene sonra takım çalıştıran Sergen Yalçın, eski takımı Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenerek haftanın flaş skoruna imza attı.

Takımına oynattığı oyunla övgü toplayan 51 yaşındaki hoca, takımını 7.sıraya yükseltti.

ANTALYASPOR'DAN BARCELONA ESİNTİSİ

Maçın 5. dakikasında Bünyamin Balcı ile 1-0 öne geçen Antalyaspor'un yaptığı paslaşma geceye damga vurdu.

Hazırlanış bakımından estetik bir gole imza atan konuk ekip, ayağa yaptığı paslarla İspanyol devi Barcelona ile özdeşleşen tiki - takayı hatırlattı.

ANTALYASPOR'UN BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI GOL