Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu: "Neden Premier Lig takımları almıyor?"

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen transferini değerlendirdi. Yalçın, "Osimhen kaliteli ama 80 milyon euro bu lig için hayal" dedi.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen'in transferi, futbol camiasında tartışılmaya devam ediyor. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın, Osimhen transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Premier Lig kulüplerinin Osimhen'i neden transfer etmediğini sorgulayarak, "Victor Osimhen'i neden Premier Lig takımları almıyor? Hiç düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı yıldızın maliyetine de değinen Yalçın, "Osimhen çok iyi oyuncu ama bu ligde 80 milyon euro gibi bir rakam gerçekçi değil! Evet, Osimhen alınmalı ama 80 milyon euro verilerek değil. Böyle bir ligde bu rakamlar hayal. Gerçekçi olalım" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın sözlerini şöyle tamamladı: