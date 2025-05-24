Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu: "Neden Premier Lig takımları almıyor?"

Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu: "Neden Premier Lig takımları almıyor?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergen Yalçın&#039;dan Victor Osimhen yorumu: &quot;Neden Premier Lig takımları almıyor?&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen transferini değerlendirdi. Yalçın, "Osimhen kaliteli ama 80 milyon euro bu lig için hayal" dedi.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen'in transferi, futbol camiasında tartışılmaya devam ediyor. Son olarak teknik direktör Sergen Yalçın, Osimhen transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu:

Sergen Yalçın, Premier Lig kulüplerinin Osimhen'i neden transfer etmediğini sorgulayarak, "Victor Osimhen'i neden Premier Lig takımları almıyor? Hiç düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu:

Nijeryalı yıldızın maliyetine de değinen Yalçın, "Osimhen çok iyi oyuncu ama bu ligde 80 milyon euro gibi bir rakam gerçekçi değil! Evet, Osimhen alınmalı ama 80 milyon euro verilerek değil. Böyle bir ligde bu rakamlar hayal. Gerçekçi olalım" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'dan Victor Osimhen yorumu:

Sergen Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray, Osimhen'i alıp Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanacak? Buna gerçekten inanıyor musunuz? Bu işler sadece transferle olmaz. Planlama, kadro derinliği, sistem… Hepsi bir bütün."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Veysel Tiryaki hakkındaki iddiaları TGRT Haber ekranlarında yalanladı: İspatlansın, devredeceğim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu - SporAnadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray olduFenerbahçe'ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü - SporŞampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü!Galatasaray'dan Osimhen için net mesaj! "Ellerinden geleni yapacaklar" - SporGalatasaray'dan Osimhen için net mesaj!Okan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözler: "Duygusalız, ayrılıklar zor…" - SporOkan Buruk'tan Göztepe zaferi sonrası çarpıcı sözlerDries Mertens: "Karar vermem gerekiyor" - SporDries Mertens'ten veda gibi açıklama!Galatasaray'ın takım otobüsüne İzmir'de taşla saldırı! - SporGalatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...