Milan'ın savunma oyuncusu Strahinja Pavlovic, teknik direktör Sergio Conceiçao döneminde yaşadıklarını anlatırken, Portekizli çalıştırıcı hakkında "Hitler tarzı yöntemleri vardı" dedi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic, Sırbistan yapımı SS Calcio podcast'ine konuk oldu. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı röportajda Pavlovic, eski teknik direktörü Sergio Conceiçao'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“HİTLER TARZI YÖNTEMLERİ VARDI”

Sırp stoper, “Conceiçao, Nutella'yı yasakladı ve o zamandan beri yememize izin verilmedi (gülerek). O iyi bir adam, onu seviyorum ama Hitler tarzı yöntemleri vardı. Bir maç için deplasmana gittiğimizde otelde ayrılırdık; oyuncular kendi aralarında olur, diğer herkes dışarıda kalırdı” dedi.

Sergio Conceiçao, Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalanmadan önce Fenerbahçe'nin gündemine geşmişti.

“ANTRENMANDA DİZLİK VE DİRSEKLİK ZORUNLUYDU”

25 yaşındaki oyuncu, "Antrenmanda dizlik ve dirseklik zorunluydu. Hava sıfırın altında da olsa 35 derece de olsa takılmaları gerekirdi. Bir maçtan üç gün önce bazı futbolcular saat 23.00'e kadar bir konsere gitmişti. Ona rapor veren yardımcıları, isterseniz casusları deyin, vardı. Öyle büyük bir olay çıkardı ki… Sonraki maçta o beş altı oyuncudan hiçbirinin sahaya çıkmasına izin verilmedi" ifadelerini kullandı.

“İLK TOPLANTIYA GEÇ KALDI”

Strahinja Pavlovic, "İlk toplantıya 40 dakika geç kaldı. Bütün oyuncular ve yönetim onu bekliyordu, o ise ofisindeydi. Sadece herkese kimin sözünün geçtiğini göstermek istiyordu. Bunu bilerek yaptı (gülerek)" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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