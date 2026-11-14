Galatasaray'ın yıldızı için Milan itirafı geldi: Futbol önceliği değildi

Milan'da 2025-2026 sezonunda sportif direktör olarak görev yapan Igli Tare, İtalyan ekibinden 30 Ağustos'ta 38 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

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İtalya Serie A ekibi Milan'ın eski sportif direktörü Igli Tare, "Rafael Leao'yu tanıyordum. Onunla şahsen tanışma fırsatı bulduğumda, harika bir insan olduğunu fark ettim ve ondan gerçekten hoşlandım ancak o, hepimizin daha fazlasını beklediği oyunculardan biriydi" dedi.

Rafael Leao, Milan'da 291 maçta 80 gol attı ve 65 asist yaptı.

"SADAKATİNDEN ASLA ŞÜPHE ETMEDİM"

Igli Tare, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Portekizli yıldızıyla ilgili, "Bence bir noktada futbol, onun için öncelik olmaktan çıktı. Futbol dışında hayatında pek çok şey vardı; müzik, moda... Ancak Milan'a olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Milan için oynamayı seviyordu, işler yolunda gitmediğinde üzülüyordu. Ayrıca fiziksel sorunları da vardı ve her zaman bunları göz önünde bulundurarak oynuyordu" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da 11 maça çıkan Leao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

"BU İSTEK YETERLİ OLMADI"

Milan'da bir sezon görev yapan Tare, "Leao ile diğer oyunculara göre daha fazla birebir konuşma yapmaya çalıştım ve her seferinde olumlu izlenimlerle ayrıldım. Gerçekten oynamak istediğini hissediyordum ancak bu istek bazen tek başına yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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