Süper Lig kulübü duyurdu: Ödeme yapıldı, transfer yasağı kaldırıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından uygulanan geçici transfer yasağı kaldırıldı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, futbolcu Peter Etebo'nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle FIFA tarafından kulübe geçici transfer yasağı uygulandığı hatırlatılarak, söz konusu ödemenin Başkan Ali Osman Avşar'ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Başkent kulübünün açıklamasında, "FIFA nezdinde yürütülen resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu geçici transfer yasağı bugün itibarıyla resmen kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Sürecin titizlikle takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.