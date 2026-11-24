Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.

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FIFA'nın internet sitesinde yer alan "transfer yasakları bilgilendirme tablosu"na göre; Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne "3 dönem transfer yasağı" verildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 14 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Orta Yapı Pendikspor'a verilen transfer yasağının ise "kaldırılıncaya kadar süreceği" belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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