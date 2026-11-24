FIFA'dan 2 Türk kulübüne transfer yasağı: Cezaların süresi açıklandı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve TFF 1'inci Lig temsilcilerinden Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
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FIFA'nın internet sitesinde yer alan "transfer yasakları bilgilendirme tablosu"na göre; Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne "3 dönem transfer yasağı" verildi.
Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Orta Yapı Pendikspor'a verilen transfer yasağının ise "kaldırılıncaya kadar süreceği" belirtildi.
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