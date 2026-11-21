Süper Lig'de bir ilk gerçeleşti: "Çoklu Top Sistemi" Ankara'da başladı
Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında Ankara'da oynanan Süper Lig 12'nci hafta karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı doğrultusunda ilk defa "Çoklu Top Sistemi" uygulandı.
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Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. TFF'nin yeni uygulaması bu karşılaşmada ilk defa hayata geçirildi.
"Çoklu Top Sistemi" kapsamında top toplayıcılar, meşin yuvarlağı doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.
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