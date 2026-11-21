Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında Ankara'da oynanan Süper Lig 12'nci hafta karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı doğrultusunda ilk defa "Çoklu Top Sistemi" uygulandı.

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Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. TFF'nin yeni uygulaması bu karşılaşmada ilk defa hayata geçirildi.

"Çoklu Top Sistemi" için saha kenarındaki istasyonlardan biri

"Çoklu Top Sistemi" kapsamında top toplayıcılar, meşin yuvarlağı doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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