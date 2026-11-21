Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, hafta başında teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiği Gaziantep FK'yi sahasında tek golle devirdi. Konuk ekip, ligde art arda 7'nci maçını kaybetti.

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Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck

Milli ara sonrası çıktığı ilk müsabakada gülen taraf olan Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren gol, 9'uncu dakikada Malili futbolcu Adama Traore'den geldi.

Adama Traore'nin gol sevinci

Bu sezon ligde 4'üncü galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 14'e yükseltti. Ligdeki son 7 maçını da kaybeden Gaziantep FK ise 12 hafta sonunda 8 puanda kaldı.

Gaziantep FK oyuncusu Myenty Abena, bir pozisyonda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 GAZİANTEP FK

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Franco Tongya (Pedro Pereira Dk. 63), Arda Çelik, Chick Niasse, Hamza Aydar, Ousmane Diabate (Salih Uçan Dk. 46), Rafael Luis (Victor Orakpo Dk. 90+9), Adama Traore (Fıratcan Üzüm Dk. 90+1), Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia (Sekou Koita Dk. 90+1), Pedro Mendes

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena (Kerim Çalhanoğlu Dk. 77), Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke (Karamba Gassama Dk. 68), Kacper Kozlowski (Sabahattin Destici Dk. 68), Victor Gidado (Sontje Hansen Dk. 88), Alexandru Maxim (Juninho Bacuna Dk. 87), Drissa Camara, Halil Dervişoğlu (Serdar Dursun Dk. 68)

Gol: Adama Traore (Dk. 9) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Arda Çelik (Gençlerbirliği), Ulrich Meleke (Dk. 66), Drissa Camara (Dk. 86) (Gaziantep FK)

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