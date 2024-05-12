Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler yeni gelecek teknik direktöre çevrildi. Sinan Engin, Siyah-beyazlıların göreve getireceği yeni ismi itiraf etti.
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni sezonda göreve getireceği teknik direktör hakkında sürpriz açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş, Nuri Şahin ve Sergen Yalçın ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlıların göreve getireceği isim merakla bekleniyor.
Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta yöneticilik de yapan Engin, Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörünün Antalyaspor'dan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın olacağını söyledi.
"Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur. Sergen Yalçın yeni sezonda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olur. Yönetim rahatlamak istiyorsa Sergen Yalçın'ı getirir."