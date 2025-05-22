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Sivasspor taraftarından flaş şike iddiası! Savcılığa başvurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sivasspor taraftarından flaş şike iddiası! Savcılığa başvurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küme düşmenin ardından ortalık karıştı! Sivasspor taraftar grubu Kırmızı Duvar, Gaziantep FK - Alanyaspor maçında şike yapıldığını öne sürerek hukuki süreci başlattı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajında küme düşen takımlar netleşirken, Sivasspor cephesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. 

Sivasspor taraftarından flaş şike iddiası! Savcılığa başvurdular - 1. Resim

Sivasspor'un taraftar grubu Kırmızı Duvar, Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçında şike yapıldığını iddia ederek savcılığa başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Sivasspor taraftarından flaş şike iddiası! Savcılığa başvurdular - 2. Resim

"ŞİKE VAR" İDDİASI

Kırmızı Duvar grubunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan ve Alanyaspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK - Alanyaspor maçının şüpheli olduğu öne sürüldü.

Kırmızı Duvar'ın açıklaması şu şekilde:

09.05.2025 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren Gaziantep FK - Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin ciddi şüpheler ve kamu vicdanını rahatsız eden gelişmeler tarafımızca dikkatle incelenmiştir. Gaziantep FK'nin yediği gol başta olmak üzere, maçta sergilenen olağandışı performanslar söz konusu müsabakanın sportif rekabet ilkelerine aykırı şekilde sonuçlandığına dair güçlü bir kanaat oluşturmuştur. Kırmızı Duvar Taraftar Grubu olarak, kulübümüzün ve Türk futbolunun adaletli, şeffaf ve dürüst bir zeminde ilerlemesi gerektiğine olan inancımızla; ilgili maç hakkında şike şüphesi nedeniyle yasal süreç başlatmış bulunmaktayız. Müsabakaya dair elimizdeki bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi başvuruda bulunarak şike iddiası hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Sivasspor taraftarının sesi olarak, kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacak, adalet için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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