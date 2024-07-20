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Sivasspor ve İstanbulspor kozlarını Erzurum'da paylaştı! Sahadan galip çıkmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sivasspor ve İstanbulspor kozlarını Erzurum&#039;da paylaştı! Sahadan galip çıkmadı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivasspor ve İstanbulspor, Erzurum'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takım sahadan karşılıklı gollerle beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor ve İstanbulspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde hazırlık maçı yapan iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İLK YARIYI SİVAS ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmanın 41. dakikasında Alex Pritchard Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SKORA DENGE GELDİ

Maçın 52. dakikasında Yusuf Ali Özer'in attığı golle İstanbulspor beraberliği yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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