Sivasspor ve İstanbulspor kozlarını Erzurum'da paylaştı! Sahadan galip çıkmadı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sivasspor ve İstanbulspor, Erzurum'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takım sahadan karşılıklı gollerle beraberlikle ayrıldı.
Sivasspor ve İstanbulspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde hazırlık maçı yapan iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İLK YARIYI SİVAS ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmanın 41. dakikasında Alex Pritchard Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
SKORA DENGE GELDİ
Maçın 52. dakikasında Yusuf Ali Özer'in attığı golle İstanbulspor beraberliği yakaladı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi