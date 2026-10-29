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Sivasspor’da yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi

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Sivasspor’da yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi
Başlık ResmiSivasspor’da yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Sivasspor, teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş’u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Çavuş ile anlaştı.

Sivasspor’da yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi
Başlık ResmiSivasspor’da yeni teknik direktör belli oldu! Takımın başına Çağdaş Çavuş getirildi

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞTILAR

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik adamla sezonu sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Çağdaş Çavuş’a Sivasspor’umuzdaki görevinde başarılar diler, anlaşmanın kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesine yer verildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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