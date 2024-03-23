Skor kötü, oyun iyi! Özel maçta Macaristan'a vurulduk

Millîler, tartışmalı penaltı golüyle geriye düştüğü Puskas Arena’da rakibi salladı ama yıkamadı. Net fırsatlar bulan ay yıldızlılar, kaleci Gulacsi’yi geçemedi. Salı günü yeni rakip Avusturya.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Millî Futbol Takımımız, Puskas Arena’da oynadığı maçta dünya futbolunda bir döneme damgasını vuran ancak son yıllarda eski gücünden çok uzakta olan Macaristan’a 1-0 mağlup oldu. Hafta içinde Süper Lig’de sergilediği performansla sezona damgasını vuran Semih Kılıçsoy’un Ümit Millî Takım’a gönderilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle büyük tartışmalara neden olan Ay-yıldızlı takımımız, Puskas Arena’da penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

DOKUZ LEJYONERLE

Montella’nın ilk on birde dokuz lejyonere forma verdiği millî takımımız maçın henüz altıncı dakikasında Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından çıkardığı şutla gole yaklaşsa da son dönemde yaptığı açıklamaların ardından Benfica’da kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun şutu az farkla dışarı çıktı. 33’te Sallai’nin duran top sonrasında arka direkte yaptığı vuruşta kalecimiz Mert Günok gole izin vermedi ve ilk 45 dakika golsüz sona erdi. Maçtaki dengeyi bozan golse maçın 47. dakikasında Macaristan’ın kazandığı penaltıyla geldi.

KALECİ İZİN VERMEDİ

Liverpool ile Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Szoboszlai’nin kullandığı serbest vuruş Lang’dan sekmesinin ardından Enes Ünal’ın eline çarpınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi ve Szoboszlai takımını öne geçirdi. 53’te Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından kendine has sert şutlarından birini çıkarsa da Macar kaleci Gulacsi kalesini gole kapadı. 71’de Hakan’ın pasıyla topla buluşan Kenan Yıldız golle burun buruna geldi ancak Gulacsi bir kez daha golü önledi ve takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

MONTELLA: TEK EKSİK GOLDÜ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi beğendi ama skoru değil. “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar” diyen İtalyan teknik adam “İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum” dedi.

Özellikle ikinci yarıdaki hamleleriyle hücumu zenginleştiren Montella “İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ROSSİ: BERABERLİK DAHA ADİL OLURDU

Macaristan’da güzel işlere imza atan ve son 13 maçında yenilgi yüzü görmeyen İtalyan teknik adam Marco Rossi maç sonu “Türkiye bizi çok zor durumlara soktu. Kalecimiz başarılıydı. Maç berabere bitseydi daha adil olurdu’ dedi. F.Bahçe’nin eski yıldızı Attila Szalai de “Türkiye çok kaliteli oyunculara sahip. Türkiye bizi fazlasıyla zorladı. Ceza sahamıza itti” diye konuştu.