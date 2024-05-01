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Sokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16 yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16 yaşında

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu vurdu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

Çorum Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta, iddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kız arkadaşının kavga ettiğini öğrenince sokağa giden B.C.D'nin (17) tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucu A.H.Ö. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ GÖZALTINA

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli B.C.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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