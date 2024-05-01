Sokak ortasında silahlar çekildi: Vuran 17, vurulan 16 yaşında
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çorum'da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu vurdu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.
Çorum Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta, iddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kız arkadaşının kavga ettiğini öğrenince sokağa giden B.C.D'nin (17) tabanca ile karşı tarafa ateş etmesi sonucu A.H.Ö. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ GÖZALTINA
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli B.C.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı