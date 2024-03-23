Erdoğan, Karabük ve Çankırı'da kalabalığa hitap etti: Refah kaybını telafi edeceğiz

Miting maratonuna Karabük ve Çankırı ile devam eden Cumhurbaşkanı, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini belirtti ve “İşte o zaman ülkenin imkânları bütün kesimlere yansıtılarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz” dedi. Erdoğan, CHP-DEM ortaklığını da eleştirdi: Bedeli hâlâ bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi hain taktikler çıkacak göreceğiz.

Karabük ve Çankırı ile miting maratonuna devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 gün kalan yerel seçimle ilgili önemli mesajlar verdi. Rakip partilerdeki son duruma ve ekonomideki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı özetle şöyle konuştu:

“Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakına milletvekilliğinde yüzde 62’yi aşan Cumhurbaşkanlığında bu kardeşinize yüzde 64’e varan oranlarda destek verdiniz. 31 Mart’ta sandıkta çok daha yüksek oy oranlarıyla yanımızda olacağınıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ekibimle çok çalışacağım. Ve yerel yönetimlerle el ele vereceğiz. Allah’ın izniyle Karabük’ü çok daha farklı bir yere taşıyacağız.

Bunlar meydanlarda söz verip göreve gelince unutmayı bilirler. Biz ise bir şeyi söylediğimiz zaman yapmakla mesulüz. Ülkemizin son 10 yılda yaşadığı badirelerin üzerine bir de 6 Şubat depremleri yaşandı. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır.

İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanmaları gerekiyor.

Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başladığında geniş bir hareket alanına sahip olacağız. Ülkenin imkânlarını milletimizin tüm kesimlerine yansıtarak son dönemde yaşanan refah kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğiz.

Kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki aramıza bozguncuları ve fitne tüccarlarını sokmayalım.

Altılı Masa ne oldu? Dağıldılar, gittiler. Bütün suçu Bay Kemal’in sırtına yüklediler keyiflerine bakıyorlar. Birileri de masanın altına girdi. Şimdi bizim Karadeniz’in çayını ‘DEM’liyorlar. Bu ucube ittifaktan geriye kala kala masanın gizli ortağı DEM ile bir türlü adını koyamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı.

Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. Ama pek çok yerde ortak belediye başkanı adayı ortak meclis üyesi listesi çıkartıyorlar. Belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar. Bedeli hâlâ bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi hain taktikler çıkacak inşallah göreceğiz. Şu anda yargı bunları takip ediyor. Şimdiden bazı emareleri ortaya çıkmaya başladı.

Dün ekranlarda ‘aramızda kalsın kazanıyoruz’ diyorlardı. Bugün de aynısını diyorlar. Meydan meydan geziyorum. Aramızda kalacak bir şey yok. Herkes bilsin. Bu CHP, DEM’den ve maalesef duruşlarıyla onların değirmenlerine su taşıyanlardan hiçbir şey olmaz.”

"GENEL BAŞKANLARI TIPKI SELEFİ GİBİ DARBESEVER ÇIKTI"

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e tepki göstererek “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız, genel başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP’nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. Genel başkanları tıpkı selefi gibi darbesever çıktı. Özgür Efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye’de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır” dedi.

EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ

Yaklaşık 9 yıl aradan sonra Karabük’ü ziyaret eden Erdoğan, “Arayı bir daha bu kadar açmayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı, komplolara rağmen ekonominin doğru yolda olduğunu belirterek “Bilhassa çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcu” mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’deki para kuleleri skandalını da şöyle yorumladı: “Dolar mı dersin, avro mu dersin? Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok. Allah’tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanması olmayanlardan uzak durmak lazım. Bunun adı siyaset değil. Hiç değilse kabahatlerini kabul edip bir kenara çekilme erdemini gösterebilseler, maalesef bunlarda o da yok.”