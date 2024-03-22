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Haberler > Politika > Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi

Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Adalet Partisi (AP) Büyükşehir adayı Osman Koç, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yerel seçimlere bir hafta kala Antalya'da Adalet Partisi (AP) adayı tarafını belli etti. AP Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Muhittin Böcek lehine yarıştan çekildi.

CHP LEHİNE YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, düzenlenen toplantıyla adaylıktan mevcut büyükşehir belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyuran Koç, "Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz genel seçimlerde ATA ittifakı olarak kendilerine gönül veren seçmenlerle birlikte bir başarıya imza attıklarını söyleyen Osman Koç, şunları söyledi:

"Bu süreçte ATA ittifakının kurulmasında büyük emeği geçen, ATA ittifakına önderlik yapan Türk İttifakı Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Sağlam’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye ittifakı Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Sağlam Bey’in Antalyamızda, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde, mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i destek açıklamasının ardından bizler de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’i desteklemek adına, Antalyamız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım.

Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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