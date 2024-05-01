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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Diyarbakır&#039;da kaybolan 8 yaşındaki Serhat bulundu

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde kayıp olarak aranan 8 yaşındaki down sendromlu çocukları Serhat'tan güzel haber geldi. Küçük çocuk ilçeye 3 kilometre uzaklıkta ekili bir arazide sağ şekilde bulundu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Dadaş Mahallesi'nin Ağılı mezrasında oturan Yetiş ailesi, sabah saatlerinde down sendromlu çocukları Serhat Yetiş'i göremeyince aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan aile üyeleri, durumu yetkililere bildirdi.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ARAZİDE BULUNDU

Bunun üzerine çocuğun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, jandarma, Silvan ve Kulp Belediyesi arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu çocuk, mezraya 3 kilometre uzaklıkta ekili bir arazide bulundu. Çocuğun bulunmasıyla sevinç yaşayan aile üyeleri, ekiplere teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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