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Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Cesur ama iyi düşünülmüş bir karardı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Skriniar&#039;ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! &quot;Cesur ama iyi düşünülmüş bir karardı&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanan Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, transferin perde arkasını ve Slovak stoperin geleceğini anlattı. Sistici, "Fenerbahçe'yi tercih etmek cesur ama isabetli bir karardı" dedi.

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak yıldız Milan Skriniar ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Ocak ayında Skriniar'a çok sayıda teklif geldiğini belirten Sistici, "Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

GELECEĞİ SEZON BİTİNCE NETLEŞECEK

Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de konuşan Sistici, "Sezon henüz bitmedi. Bu yüzden net bir değerlendirme yapmak şu an için mümkün değil. Sezon tamamlandığında Milan'ın geleceğiyle ilgili tüm taraflar değerlendirmelerini yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Sistici, sarı-lacivertli kulübün Slovak futbolcudan memnun olduğunu da vurguladı:

"Hem kulübün hem de teknik direktörün Milan’ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum."

Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe açıklaması!

Sistici, Fenerbahçe'nin sezon genelindeki performansına da değinerek, "Elbette kulübün ve taraftarların beklediği sonuçların alınamaması bizi de üzüyor." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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