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Sosyal medyada şaşırtan benzerlik: Eskişehirspor maçında "Yerli Collina"

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Sosyal medyada şaşırtan benzerlik: Eskişehirspor maçında
Başlık ResmiSosyal medyada şaşırtan benzerlik: Eskişehirspor maçında "Yerli Collina"

Eskişehirspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup ettiği maçta görev yapan yardımcı hakem Uğur Çakmak, efsane İtalyan hakem Pierluigi Collina'ya benzerliğiyle dikkat çekti.

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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Eskişehirspor, sahasında 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup etti. Müsabakanın yardımcı hakemlerinden Uğur Çakmak, eski İtalyan hakem Pierluigi Collina'ya benzetildi.

Uğur Çakmak, Eskişehirspor-1922 Akşehirspor maçında görev yaptı.
Başlık ResmiUğur Çakmak, Eskişehirspor-1922 Akşehirspor maçında görev yaptı.

Collina'nın oyuncuları sakinleştiren meşhur "kararlı bakışları"nın, Uğur Çakmak'ın pozisyon süzüşünde ve kararlarındaki ciddiyetinde de hissedildiği ifade edildi.

Uğur Çakmak'ın jest ve mimikleri Pierluigi Collina'ya benzetiliyor.
Başlık ResmiUğur Çakmak'ın jest ve mimikleri Pierluigi Collina'ya benzetiliyor.

COLLINA ETKİSİ

İki hakemin de kararlarını verirken jest ve mimiklerini son derece etkili kullandığı belirtilirken, sahadaki gergin anları beden diliyle yatıştırma becerisi de Çakmak'ı izleyen futbolseverlerin "Collina esintisi" yorumunda bulunmasına neden oldu.

Collina, FIFA Hakemler Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
Başlık ResmiCollina, FIFA Hakemler Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

"YERLİ COLLINA" SOSYAL MEDYANIN ODAĞINDA

Klasman yardımcı hakemi Uğur Çakmak, görev aldığı maçlarda ekran başındakilerin ve tribünlerin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada futbolseverlerin "Yerli Collina" mesajıyla yaptığı paylaşımlar, hakemin maçlardaki performansına ayrı bir renk ve ilgi katıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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