Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarındaki bayram mesajında, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz" denildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, bordo mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlar olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un duyguyla kurulmuş bir kulüp olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum."

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN BAYRAM MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıosmanoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: