Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sporseverlere müjde: TFF, lig maçlarını YouTube'dan canlı yayınlayacak

Sporseverlere müjde: TFF, lig maçlarını YouTube'dan canlı yayınlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sporseverlere müjde: TFF, lig maçlarını YouTube&#039;dan canlı yayınlayacak
Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alt liglerin izlenirliğini arttırmak isteyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının TFF YouTube kanalında canlı yayınlanacağını açıkladı.

Test yayınlarının ardından her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 14.00'te, Kastamonuspor ile Sarıyer arasında Kastamonu Gazi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.

TFF'de sürpriz gelişme! Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi | Türkiye Gazetesi

TFF 2.LİG VE 3.LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ YAYINLANACAK

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de müsabakaların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Union SG - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz hamle - SporUnion SG - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz hamleDerbinin faturası ağır oldu! PFDK 34 kulübe ceza yağdırdı - SporDerbinin faturası ağır oldu! PFDK 34 kulübe ceza yağdırdıAvrupa maçı öncesi bıçaklı saldırı! Taraftarlar gasp edildi - SporAvrupa maçı öncesi bıçaklı saldırı! Taraftarlar gasp edildiGalatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber! Davinson Sanchez de sakatlar kervanına katıldı - SporGalatasaray'a Rizespor maçı öncesi kötü haber! Davinson Sanchez de sakatlar kervanına katıldıSemih Kılıçsoy Juventus'un radarında! İtalyan devi teklif yapmaya hazırlanıyor - SporSemih Kılıçsoy Juventus'un radarında! İtalyan devi teklif yapmaya hazırlanıyorİbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar! 'Oyuncularım reaksiyon gösterecektir' - Sporİbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar! 'Oyuncularım reaksiyon gösterecektir'Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı - SporGaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...