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Sporting CP, Portekiz Premier Lig'de şampiyon!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sporting CP, Portekiz Premier Lig&#039;de şampiyon!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup eden Sporting CP, sezonu 82 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti.

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting CP, evinde ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Sporting'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pedro Gonçalves ve 82. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.

Sporting CP, Portekiz Premier Lig'de şampiyon! - 1. Resim

Ligde son haftaya Benfica ile 79'ar puanla giren Sporting, kritik haftada hata yapmayarak 82 puana yükseldi ve sezonu zirvede tamamladı. Benfica ise, deplasmanda Braga ile 1-1 berabere kalarak 80 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan, Vitoria Guimaraes bu mağlubiyetin ardından 54 puanda kaldı ve ligi 6. sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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