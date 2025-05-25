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Sporting Lizbon, Benfica'yı yenerek kupayı kaldırdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sporting Lizbon, Benfica&#039;yı yenerek kupayı kaldırdı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde şampiyonluğa ulaşan Sporting, Portekiz Kupası finalinde de Benfica'yı 3-1 yenerek sezonu iki kupayla kapattı.

Portekiz Kupası finalinde milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Sporting ile Nacional Do Jamor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sporting Lizbon, Benfica'yı yenerek kupayı kaldırdı! - 1. Resim

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Orkun Kökçü'nün şık golüyle Benfica 1-0 öne geçti. Sporting 90+11. Viktor Gyökeres'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Sporting Lizbon, Benfica'yı yenerek kupayı kaldırdı! - 2. Resim

90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti. 99. dakikada Conrad Harder ağları sarsarak Sporting'i 2-1 öne geçirdi. 120. dakikada da Francisco Trincao'nun golüyle sahadan 3-1 galip ayrılan Sporting kupanın sahibi oldu.

Sporting Lizbon, Benfica'yı yenerek kupayı kaldırdı! - 3. Resim

Sporting böylece ligin ardından kupada da şampiyonluk sevinci yaşadı. Öte yandan maça 11'de başlayan Orkun Kökçü 69. dakika, Kerem Aktürkoğlu ise 70 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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