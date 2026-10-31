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Stoilov'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin açıklama

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Stoilov'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin açıklama
Başlık ResmiStoilov'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin açıklama

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, fırsatları değerlendirerek galip geldiklerini söyledi. Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Bulgar teknik adam, sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"İLK YARIDA RAKİBİMİZE GEREĞİNDEN FAZLA SAYGI GÖSTERDİK"

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Gerçekten çok zor, çok sert ve ilgi çekici bir mücadeleydi. İki takım da oynamak istedi, gol atmak istedi. Bu açıdan güzel bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ama rakibimiz yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik. İkinci yarıya daha iyi başladık, fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendirerek buradan çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

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"ONLAR ADINA BİR ŞEYİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli nokta performansımızı her geçen gün ilerletiyor olmamız. Genç oyuncularımız öz güvenlerini artırmış oldu. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor, iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Tekrar yarışa gireceklerini onlar adına bir şeyin bitmediğini düşünüyorum. Bunu bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuz sakattı. Hiçbir zaman istediğimiz savunma hattını oluşturamadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile 2-3 gol atmıştık, bu da sıkıntımızın savunmada olduğunu gösteriyordu. Bu oyuncular geri gelince performansımız artmaya başladı. Her maç gol atıyoruz, bu bizim açımızdan çok önemli. Biz mümkünse her maçta önde baskıyla oynamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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