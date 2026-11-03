Stuttgart'tan Galatasaray'a olay gönderme: Önce paylaşıp sonra sildiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak olan Stuttgart, maç öncesinde olay bir paylaşım yaptı. Rams Park'taki hoparlörün fotoğrafını paylaşarak 'ıslık' göndermesi yapan Alman ekibi, sosyal medyada gündem olan iki paylaşımını daha sonra sildi. Gece yarısında bir paylaşım daha yapan Stuttgart, "Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz" sözleriyle sarı kırmızılılardan özür diledi.

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Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı.

STUTTGART'TAN HOPARLÖR GÖNDERMESİ

Maç öncesinde bir paylaşımda bulunan Stuttgart, RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını kullanarak merak emojisine yer verdi. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Stuttgart X hesabı, "Küçük bir şaka. Yarınki maçı dört gözle bekliyoruz." notunu düştü.

HER İKİ PAYLAŞIMI DA SİLDİLER

Stuttgart'ın peş peşe yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada konuşulurken Alman temsilcisi daha sonra her iki gönderiyi de X hesabından kaldırdı.

ALMAN EKİBİNDEN ÖZÜR MESAJI

Gece yarısında bir paylaşım daha yapan Alman ekibi, "Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız. Harika stadyumunuzda, adil ve heyecan dolu bir maç olması dileğiyle." ifadelerine yer verdi. Sarı kırmızılılar ise bu gönderiye, "Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç için!" cevabını verdi.

HOPARLÖRDEN ISLIK İDDİASI

Alman ekibinin yaptığı bu paylaşım, RAMS Park'ta duyulan ıslık seslerinin stat hoparlörlerinden verildiği iddialarına gönderme olarak yorumlandı.

Stuttgart'ın sildiği paylaşım

"STADYUMDAKİ ATMOSFER MUAZZAM OLACAKTIR"

Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Stuttgart Teknik Direktörü Hoeness, Alman medyasının RAMS Park'taki atmosferle ilgili ısrarlı soruları üzerine, "Stadyumdaki atmosfer, taraftarın gücü muazzam olacaktır. Rekabet çok ateşli. Her zaman kendi liginde güçlü olan takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray'ın oyun kurgusuna bakmamız lazım. Deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Atakan, burada bizi nelerin beklediğini biliyor. Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Galatasaray ve taraftarlarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Beklediğimiz gibi olup olmayacağını yarın göreceğiz. Bu statta birçok Şampiyonlar Ligi maçı izledik. Yarın maça büyük bir hevesle ve sevinçle çıkacağız. Yarın sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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