Süper Kupa öncesi Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar! ‘Çok kaygılıyız diyerek’ rakiplerini hedef aldı

29 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:18

Süper Kupa’ya yönelik eleştirilerde bulunan Ali Koç, “Süper Kupa’nın Riyad’da yapılmasına karşı çıkanları samimi bulmadığımı söylemek istiyorum. İtalya, İspanya gibi ülkeler dörtlü Süper Kupa düzenliyor, bütün dünya bunu izliyor. Biz de aslında Almanya’yı tercih etmiştik, TFF de öyle istiyordu ama Almanya buna yanaşmadı” diye konuştu.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞIYORLAR”

Kendilerine yönelik eleştiri yapanlara sert cevaplarda bulunan Koç, Fenerbahçe’nin cumhuriyet değerlerine bağlılığı, Atatürk sevgisi, sözü ve eylemi bir maç için buraya geldiğimiz için sorgulanıyorsa, bunu çok samimi bulmadığımı ve boş işlerle uğraştıklarını düşünüyorum.” dedi.

‘ÇOK KAYGILIYIZ’ DİYEREK DUYURDU

Koç, Türkiye’de futbolun ciddi bir sorun yaşadığını belirterek, “Çok kaygılıyız. Türkiye’nin futbol alanında köklü bir sorunu var. Bu böyle devam edemez. VAR sistemi getirildi, hayatımızı kolaylaştıracaktı, maalesef tersi oldu. TFF’nin bir kararlılık, bir güven eksikliği olduğunu ve biraz da kafalarının karışık olduğunu görüyoruz” açıklamalarında bulundu.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.